نقابة المعلمين تصرف اليوم معاشات يوليو للأعضاء والورثة

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات يوليو 2024 للأعضاء والورثة، اليوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 يوليو 2024.

وكان قد أكد خلف الزناتى، فى حوار خاص لليوم السابع، أن أزمة المعاشات مستمرة ولا يمكن حلها دون زيادة الموارد والتى تحتاج إلى تغيير القانون رقم 79 لسنة 1969، والذى تحاول النقابة تعديله منذ 3 سنوات لإجراء تعديلات على 10 مواد فقط، وأهمهم المادة المالية، لكن للأسف حتى الآن لم يحدث جديد فى الأمر.

وأضاف: يظل العضو يُسدد طوال سنوات عضويته بالنقابة اشتراكات ضئيلة، ثم يحصل عليهم خلال أول عام ونصف من خروجه على المعاش فقط، وهو أمر جعل ملف المعاشات مشكلة المشاكل فى نقابة المعلمين، فمنذ أن تولى المجلس الحالى أمور النقابة فى 2014 كانت جملة المعاشات 86 مليون جنيه، وودائع النقابة فى البنوك حينها كانت "صفر"، وحسابات النقابة كانت فقط 25 مليون، وبعد محاولات عديدة تمكنا من توفير كامل المستحقات، لكن زيادة الأعداد بشكل كبير سنويا يجعل هناك صعوبة فى زيادتها، ففى العام الحالى 2024، تم سداد فى دفعة يناير فقط 160 مليون جنيه، وبإجمالى نحو 5 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية.