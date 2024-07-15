خلاصة الأحياء لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب.. هتقفل المادة

كتبت - مرام محمد

يزداد بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية مراجعات نهائية لمادة الأحياء، تتضمن أهم جزئيات المنهج ومسائل وأسئلة استرشادية لمذاكرتها جيدًا قبل أداء الامتحان الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024، وذلك في عاشر أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة، بنظام الاختيار من متعدد، في مادة الأحياء، من إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الإلمام بأهم أجزاء المنهج والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام، والذي يشمل 46 سؤالًا يتم الإجابة عنهم فى 3 ساعات.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الثانوية العامة حتى الآن امتحان مواد (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ، والكيمياء، والجغرافيا، والجيولوجيا والعلوم البيئية الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية، والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع).

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2024 بأداء امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.