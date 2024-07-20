"مياه الشرب" بالقاهرة تستخدم رسائل SMS للتوعية بترشيد الاستهلاك

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب واستخدام القطع المرشدة للمياه لتخفيض الاستهلاك بنسبة 50% ، وجاء نص الرسالة كالتالى " لو عايز تقلل فاتورة المياه استخدم القطع الموفرة للمياه اللى ممكن تخفض فاتورتك إلى النصف .. يمكنكم الحصول عليها من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ولمزيد من التواصل اتصل بنا على رقم 125 او عبر الواتساب على رقم 01206665125"

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك ، لضمان استدامة الخدمة ومشاركة المواطنين فى الحفاظ على هذا المورد الحيوى.

وارفقت الشركة برسالتها الرابط التالى https://www.facebook.com/share/v/mJGmdSZHmF6diHm2/ ويحتوى على فيديو توضيحى يشرح مزايا القطع الموفرة للمياه وكيفية استخدامها وتجربة عملية لإستخدامها.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة تسعى دائماً لمشاركة عملائها فى عملية تطوير الخدمات المقدمة لضمان استدامة الخدمة وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وفقاً لخطة الدولة فى تطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.