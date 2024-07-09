اليوم السابع
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مياه القاهرة: 200 ألف شتلة نبات لزراعتها بالمسطحات الخضراء

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:22 م
مياه القاهرة: 200 ألف شتلة نبات لزراعتها بالمسطحات الخضراء مصطفى الشيمى
كتب أحمد حسن

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بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، في زيادة المساحات الخضراء وتركيب شبكات ري حديثة تعمل بالتنقيط بمواقع الشركة المختلفة واستغلال كافة المساحات الغير مستغلة من اجل زيادة الاكسجين فى الجو والتخفيف من شدة الحرارة والوقاية من التقلبات المناخية

قال المهندس مصطفى الشيمى ان الإدارة العامة للزراعة قامت بزراعة 200 ألف شتلة مختلفة الانواع لتغذية جميع المسطحات الخضراء بجميع المواقع التابعة للشركة للحد من آثار التغييرات المناخية
أكد المهندس مصطفى الشيمى على توفير المعدات اللازمة لأعمال الزراعة وتدريب العمالة على طرق الزراعة الحديثة وكيفه الاستفادة من أنواع التربة وأفضل الأساليب الحديثة في الري والحفاظ على البيئة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في ملف التغيرات المناخية
اوضح المهندس عصام عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للزراعة بالشركة انه يتم استخدام الري بالتنقيط ورشاشات المياه واستخدام التحكم الأتوماتيكي بجميع شبكات الري داخل مواقع الشركة المختلفة لتحديد من اجل توفير كميات المياه المستخدمة فى الري وترشيد الاستهلاك بشكل كبير.
 

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