اليوم السابع
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مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بحلة جديدة بعد تجديد فرشه.. صور

السبت، 20 يوليو 2024 12:18 م
مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بحلة جديدة بعد تجديد فرشه.. صور مسجد السيدة نفيسة بعد تجديد فرشه
كتب ـ لؤى على

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وجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ، بمراجعة فرش المساجد الكبرى ومساجد آل البيت الكرام بالقاهرة وتغيير ما يحتاج منها إلى تغيير؛ لتهيئتها للمصلين والزائرين من كل مكان .

وتم تجديد فرش مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة  بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتقدم الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بكل الشكر لمن تبرع بفرش مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها على هذا الوجه الراقي واللائق باحترام مقام الأئمة آل البيت النبوي الشريف رضي الله عنهم.

جدير بالذكر، أنه تتم المتابعة اليومية  لمساجد آل البيت خاصة والمساجد الكبرى عامة لتوفير كل سبل الراحة للمصلين، والعناية الفائقة ببيوت الرحمن جل جلاله وروادها الكرام.

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مسجد السيدة نفيسة
 
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تجديد فرش مسجد السيدة نفيسة
 
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فرش مسجد السيدة نفيسة
 
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مسجد السيدة نفيسة بعد تجديد فرشه
 
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 تجديد فرش مسجد السيدة نفيسة
 






وزارة الاوقاف

مسجد السيدة نفيسة

وزير الاوقاف

مساجد آل البيت




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