"الأوقاف × أسبوع".. أنشطة الوزارة من 13 حتى 19 يوليو فى إنفوجراف

كتب لؤى على

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة الأوقاف، "الانفوجراف الأسبوعي" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، خلال الفترة من السبت 13 حتى الجمعة 19 يوليو 2024 م ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الأحد 14 يوليو

جولة تفقدية لوزير الأوقاف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .. ووزير الأوقاف يوجه قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم .. والمعالجة الحكيمة لكافة أزمات العصر ومستجداته.

استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، وحضر اللقاء الأستاذة أميرة العناني رئيس القسم الديني بجريدة الدستور

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري عددًا من الإعلاميين والصحفيين لبحث التعاون المشترك.

الاثنين 15 يوليو

أجرى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة اللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة.

ووجه وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

نائبا عن الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف افتتح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ومعالي الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، و الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

تفقد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني نائبًا عن الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة ، وذلك بصحبة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية ، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضر الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الثلاثاء 16 يوليو

قام الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات وزارة الأوقاف بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بعد عودة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سالمًا من رحلته الخارجية المشرفة والموفقة لدول جنوب شرق آسيا.

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضر الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف اجتماع المجلس القومي للسكان، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأربعاء 17 يوليو

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الأوقاف : نهدف لإطلاق منصة الأوقاف الرقمية .. وإضافة استراتيجية جديدة في العمل

وزير الأوقاف : المنصة ستشتمل على أربعة محاور رئيسية لتجديد الخطاب الديني أعلنا عنها عقب أداء اليمين الدستورية

وزير الأوقاف : المنصة رقمية تفاعلية احترافية لخدمة المحاور الأربعة .. تخاطب الناس بلغة وبأسلوب يناسب العصر .. وتحتوي وثائق متعددة وتفاعل مباشر

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : التعاون في مشروعات لميكنة خدمات وزارة الأوقاف وتمكينها من إدارة أملاكها على نحو كفء

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : استخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى الخاص بها لمختلف اللغات لنشر المعرفة وتكريس القوى الناعمة لمصر.

الجمعة 19 يوليو

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس البرلمان السابق وعدد من الوزراء يشهدون صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

ويؤدون صلاة الجنازة على وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد علي محجوب رحمه الله

وزير الأوقاف يؤم صلاة الجنازة على الراحل الكريم وزير الأوقاف الأسبق بطلب من أبنائه وأسرته

وزير الأوقاف : فقدنا رجلًا فريدًا وعالما جليلا .. تقلد أمانة الدعوة والدعاة على مدى عشر سنوات .. فأدى الأمانة على أتم وجه.

افتتح الدكتور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مسجد " القاضي الكبير " بقرية شلشلمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح والمُقام بالجهود الذاتية على مساحة 450 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى الأنشطة الفعاليات التالية :

توزيع ( 20 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف البلدية على الأسر الأولى بالرعاية خلال الأسبوع الماضي من الأحد 14 / 7 / 2024م حتى الخميس 18 / 7 / 2024م بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، وقنا، والأقصر، وأسوان)، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من 20 / 6 / 2024م حتى تاريخه ( 100 ) طن من اللحوم.

حصاد الأنشطة القرآنية خلال الأسبوع من السبت 13 يوليو إلى الجمعة 19 يوليو

* مقرأة الفجر: تم عقد(٦٨٧) مقرأة.

* مجالس الإقراء: تم عقد(١٧) مجلساً.

* مقارئ الواعظات: تم عقد (٣٥) مقرأة

* مراكز التلاوة: تم عقد (٢٢)حلقة .

* المقارئ النموذجية: وتعقد بعد الظهر بعدد (26) مقرأة.

* مقارئ الأئمة: تم عقد (٦٣١) مقرأة.

* مقارئ الأعضاء: تم عقد (٨٥٣) مقرأة.

* المقارئ النموذجية: تم عقد (٢٦) مقرأة.

* مقرأة الجمهور : تم عقد (٢٥٦١) مقرأة.

* مقرأة السيدات :تم عقد (٥)مقرأة.

* برنامج (صحح قراءتك): تم عقد (٧٥٦٥) مجلساً .

* مكاتب التحفيظ على درجة تم عقد (٧٥٠) حلقة.

* مكاتب التحفيظ بالمكافأة، تم عقد (١٤٠٠) حلقة.

* برنامج التحفيظ عن بعد: تم عقد(٧٠) حلقة.

حصاد الأنشطة الدعوية خلال الأسبوع من السبت 13 يوليو إلى الجمعة 19 يوليو

- تنفيذ مجالس الإقراء بعدد (60) مجلسًا في عدد (18) مديرية .

- تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل في عدد (25079) مسجدًا بعد صلاة العصر بجميع المديريات .

- تنفيذ برنامج الكراسي العلمية بعدد (10) مجالس في (5) مديريات (القاهرة – أسيوط – الغربية-كفر الشيخ -المنوفية).

- تنفيذ الدروس المنهجية للأئمة بعدد (1000) مسجد بجميع المديريات .

- تنفيذ الدروس المنهجية للواعظات بعدد (90) مسجدًا بجميع المديريات .

- تنفيذ برنامج المنبر الثابت في عدد (1119) مسجدًا بجميع المديريات يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر .

- تنفيذ الأسبوع الثقافي بالوجه القبلي والقاهرة ، وذلك بعدد (12) مديرية أيام (الأحد – الاثنين-الثلاثاء) بعد صلاة المغرب.

- تنفيذ ندوات "مخاطر الهجرة غير الشرعية (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)" بعدد (100) ندوة علمية دعوية يومي الأحد والأربعاء بعد صلاة المغرب ، وذلك بـ (14) مديرية: (القليوبية – الإسكندرية- المنوفية – بورسعيد - الشرقية - دمياط – الدقهلية – البحيرة – المنيا – الأقصر – مطروح – الفيوم - كفر الشيخ - أسيوط).

- تم تنفيذ برنامج "الندوات العلمية" بعدد (74) ندوة في جميع المديريات يوم الاثنين بعد صلاة المغرب .

- تنفيذ ندوات مجالس العلم والذكر بعدد (2780) ندوة بجميع المديريات يوم الخميس بعد صلاة المغرب.

- تنفيذ ندوات الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الصحة بعدد (82) ندوة .

- تنفيذ ندوة علمية كبرى بالتعاون مع صحيفة عقيدتي بمسجد الظاهر بيبرس العباسية - القاهرة. بعنوان" "حقوق الطفل قبل ولادته".

- تنفيذ ندوة علمية دينية كبرى بمسجد القدسي بالمرج – القاهرة ، بعنوان . "من صور التكافل والتراحم في المدينة المنورة بعد الهجرة".

- تنفيذ ندوة علمية دينية كبرى بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر – الجيزة ، بعنوان : "الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري".

- تنفيذ مجالس الإفتاء للواعظات بعدد (27) مجلسًا .

- تنفيذ القوافل الدعوية بإجمالي (10) محافظات كل جمعة.

- تنفيذ القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بمحافظتي (كفر الشيخ- الغربية).

- تنفيذ قافلة مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الافتاء بمحافظة شمال سيناء.



الحصاد الأسبوعى



حصاد الأنشطة القرآنية



زيارات وزير الأوقاف



بروتوكولات التعاون



جولات بالديوان



الاثنين 15 يوليو



الجمعة 19 يوليو



من السبت إلى الجمعة