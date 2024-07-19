وزير الأوقاف ينعى إماما توفى بعد خطبة الجمعة ويوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرته

كتب لؤى على

توجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ أسامة قطب أبو صيرة إمام مسجد التوحيد بقرية مشال بسيون بالغربية الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد أدائه خطبة الجمعة وتوجهه إلى منزله، حيث فاضت روحه إلى بارئها.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الغربية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.

كما قرر وزير الأوقاف صرف 20 ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناء على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة الشيخ بمنزله عقب عودته من عمله.

ووجه وزير الأوقاف رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي بتكليف وفد من قيادات المديرية لحضور صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته.