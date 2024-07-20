محافظ القليوبية: حملات لإزالة الطوابق العلوية المخالفة بمنطقة الفلل فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود مجلس مدينة بنها فى إزالة التعديات بالبناء المخالف بمنطقة الفيلات وكوبرى الفحص والهابيتات بمدينة بنها، وذلك بناء على الجولة المسائية التى قام بها المحافظ فجر يوم الخميس والتى تلاحظ خلالها وجود أكثر من 10 حالات بناء طوابق علوية مخالفة، وعلى الفور أصدر تعليماته ببدء الحملة اعتبارا من اليوم السبت ومستمرة يوميا حتى يتم الانتهاء من جميع الحالات المخالفة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تمت إزالة حالتى بناء مخالف قرار إزالة على مساحة 350م بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة هى عبارة عن إزالة أعمدة وسقف الدور الثامن العلوى على مساحة 250 متر، إزالة أعمدة الدور التاسع العلوى على مساحة 150 متر تقريبا بشارع 11 منطقة الفلل بنها الجديدة.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ القليوبية، أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز لا تألو جهداً فى رصد أى تغيير يحدث على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح مع أى تقصير أو تخاذل فى التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أى أراضى بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 3 يوليو وحتى اليوم السبت الموافق 20 يوليو تمت إزالة 120 حالة تعد على مساحة 3 فدان و16 قيراط و10 سهم، كما تم تحرير 89 محضر مخالفة بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية، فى حين أنه اعتبارا من 31 اكتوبر 2023 وحتى اليوم السبت الموافق 20 يوليو تمت إزالة 3318 حالة على مساحة 191 فدان و21 قيراط و21 سهم وفى مخالفات البناء تمت ازالة 367 حالة على مساحة 37932م2، وتم تحرير 2317 محضر.

ومن الجدير بالذكر، أن الموجة الـ 23 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى ويجرى تنفيذها فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو، تليها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 31 أغسطس القادم وتنتهى فى 20 سبتمبر 2024.