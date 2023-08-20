تناول البصل أثناء الرضاعة يغير نكهة حليب الثدي

كتبت رانيا عامر

البصل نبات لا يستطيع أحد الاستغناء عنه، يدخل في معظم الأكلات والوجبات المختلفة، له ثلاثة أنواع البصل الأبيض والأحمر والأخضر، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة، لديه رائحة نافذة تؤدي إلى نزول الدموع من العين.

وأثبتت الأبحاث أن شرب الكحول والكافيين للأم أثناء الرضاعة يوثر على حليب الثدي، كما أشارت تلك الدراسات إلى أن تناول نبات البصل من الأطعمة المفيدة للأمهات أثناء فترة الرضاعة وخلال الحمل، وذلك وفقًا لما نشره موقع pregnancyfood.

فإن كل ما تأكله الأم يساهم في زيادة حليب الثدي، ويتضمن كل الضروريات مثل الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، لذا فإن البصل يبدو جيدًا لمدة الرضاعة لأنه يساعد في توسيع نطاق تفضيلات ذوق طفلك منذ سن مبكرة.

أوضحت الدراسة بأن نكهة البصل لا تؤثر علي طعم حليب الثدي في حالة تناول الأم له منذ فترة الحمل، وليس هناك تأثير على صحة سلامة الحليب الطبيعي، لذا تناول أكبر عدد تريده الأم من البصل لتستفيد من فوائده، ويمكن أن يسبب تناول البصل الغازات لدى بعض الأطفال والبالغين، ولكن هذا بسبب انهيار الكربوهيدرات في الأمعاء، وهو أمر من شأنه أن يؤثر على الأم وليس الطفل.

وأضافت الأبحاث أن تناول البصل، وخاصة الكميات الكبيرة من البصل، يغير نكهة حليب الثدي، بالنسبة لمعظم الأطفال، فإن النكهة ليست مشكلة، إذا كنت تأكل البصل بانتظام أثناء الحمل، فقد يكون طفلك معتادًا بالفعل على نكهة البصل من السائل الأمنيوسي.