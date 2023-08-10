فوائد البصل.. يقوى العظام والمناعة ويحمى القلب

كتبت فاطمة ياسر

يحصل الجسم على العديد من الفوائد الصحية من تناول البصل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذه الفوائد، وفقا لموقع "everydayhealth"، فالبصل من الأطعمة المميزة والهامة للجسم، فهو مضاد حيوي طبيعي قوي، يعمل علي تقليل الإصابة بالأمراض، وتطهير الجسم.