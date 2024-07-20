رئيس وزراء باكستان يرحب برأى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلى

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رحب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف بالرأى الاستشارى الذي صدر أمس عن محكمة العدل الدولية، والذى أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووصفه "بالتاريخي".



وقال شريف - في منشور عبر موقع "إكس" أورده راديو باكستان اليوم /السبت/ - إن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها ومستوطناتها غير القانونية يعد إثباتا للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشجاع ".



وحث رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ القرار بما يكفل للفلسطينيين حق تقرير المصير من خلال حل الدولتين وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.



يذكر أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أكد عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.