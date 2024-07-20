ختامه مسك.. فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الديناميكا "فيديو"

كتب ــ محمود طه حسين

أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات سهولة امتحان مادة الديناميكا، موضحين أن الأسئلة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث إن أفكار الامتحان بسيطة ومن امتحانات أعوام سابقة، كما أن الأسئلة مباشرة وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، مؤكدين أن الأسئلة مناسبة لوقت الاختبار.

وشهدت لجان الامتحان احتفالات من جانب الطلاب لسهولة الامتحان وأيضا بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث اختتم جميع الطلاب امتحاناتهم وفى انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أطلقت الأمهات والطالبات الزغاريد خارج أسوار اللجان فرحا واحتفالا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدين أن الثانوية العامة انتهت بحلوها ومرها، رغم أنها كانت تمثل ضغطا كبيرا على الأسرة بالكامل، موضحين أن كانوا داعمين لأبنائهم بشكل كبير خلال رحلة الثانوية العامة والتى بدأت منذ سنة.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية، من التاسعة حتى 11 صباحا، وتضمن الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.