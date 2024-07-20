تناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط قبل الوجبات لمنع تكوين الكوليسترول الضار

كتبت مروة هريدى

يعد الحفاظ على مستوى صحى للكوليسترول أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي سوء إدارة الكوليسترول أو عدم صحته إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويكشف تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" عن مكونين إذا تم دمجهما معًا وتناولهما قبل الوجبات قد يساهم في منع تكوين الكوليسترول الضار.

يشير التقرير إلى أن مزيج من ملح الصخور مع مسحوق الزنجبيل من شأنهما أن يعملان على تحسين الهضم وإدارة مستويات الكوليسترول، كما يمكن أن يساعد فى منع الانتفاخ وتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي، ويمكن أن يساعد تناول هذا الخليط قبل الوجبات في منع تكوين الكوليسترول ، وتعزيز الهضم بشكل أفضل.

العناصر الغذائية فى الملح الصخرى

يعتبر الملح الصخري، غير مكرر وغني بالعناصر الأساسية والمعادن، وذلك على عكس ملح الطعام العادي، يحتوي ملح الصخور على عناصر مفيدة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وتساعد هذه المعادن في موازنة الإلكتروليتات في الجسم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام .

العناصر الغذائية في الزنجبيل

مسحوق الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ولقد تم استخدامه لعدة قرون لعلاج أمراض مختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، ويحتوي الزنجبيل على المركبات النشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، الذي يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم، وتحسين الهضم، وتقليل الانتفاخ.

وقد أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إدارة مستويات الكوليسترول، حيث تشير الأبحاث المنشورة في "مجلة التغذية" إلى أن الزنجبيل يساعد في تقليل مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) مع زيادة مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) في الدم، وعند دمجه مع المعادن الأساسية في ملح الصخور، يمكن لهذا الخليط أن يعزز قدرة الجسم على تنظيم الكوليسترول بشكل أكثر فعالية.

يساعد هذا الخليط أيضًا في تخفيف الانتفاخ وتحسين الهضم، وغالبًا ما ينتج الانتفاخ عن سوء الهضم وتراكم الغازات في الأمعاء، حيث تساعد خصائص الزنجبيل الهضمية في تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، والتي تساعد في تكسير الطعام بكفاءة أكبر، بينما يساهم ملح الصخور أيضًا في موازنة أحماض المعدة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، حيث يعملان معًا على منع الانتفاخ وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

كيفية تحضير مزيج الملح الصخري مع الزنجبيل

ما عليك سوى مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح الصخى مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في 30 مل من الماء، وقُم بتقليب المزيج جيدًا حتى تمام الذوبان، وتناول هذا الخليط قبل كل وجبة بحوالي 15 دقيقة، حيث يسمح هذا للمركبات النشطة بالبدء في العمل في جهازك الهضمي، مما يجعله قادرًا على التعامل مع الوجبة بكفاءة أكبر.