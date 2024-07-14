مش بس فى الأكل.. 10 استخدامات أخرى للملح اعرفها

كتبت مروة هريدى

الملح معدن متعدد الاستخدامات ولا يقتصر استخدامه في طهى الطعام فقط، حيث إن خصائصه تجعله مفيدًا في العديد من مهام العناية المنزلية والشخصية من التنظيف إلى الحفظ، وهناك 10 طرق ذكية أخرى لاستخدام الملح في الأغراض المنزلية، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

- تنظيف البقع العنيدة

الطريقة: امزجي الملح مع عصير الليمون أو الخل لتكوين عجينة، وضعيها على الأسطح غير النظيفة مثل ألواح التقطيع أو أسطح العمل أو الأحواض، وافركي بلطف لإزالة البقع بفعالية.

- إزالة الشحوم

الطريقة: رش الملح على الأواني أو الأطباق الملطخة بالدهون قبل غسلها، حيث يساعد الملح على امتصاص الدهون ويجعل التنظيف أسهل.

- تنظيف الإسفنجات المستخدمة لتنظيف الآوانى

الطريقة: انقعى إسفنجات المطبخ في محلول من الماء المالح طوال الليل لتحييد الروائح وإطالة مدة استخدامها.

- تنظيف المقالي المصنوعة من الحديد الزهر

الطريقة: استخدمي الملح كمادة كاشطة لتنظيف المقالي المصنوعة من الحديد الزهر، حيث يساعد الملح على إزالة جزيئات الطعام العالقة.

- إزالة الروائح الكريهة من الأحذية

الطريقة: رش الملح داخل الأحذية لامتصاص الرطوبة والقضاء على البكتيريا المسببة للرائحةن ثم رج الحذاء للتخلص من الملح الزائد قبل ارتدائه.

- تلميع النحاس

الطريقة: اصنع عجينة من الملح والخل والدقيق، وضعها على النحاس أو النحاس الأصفر الباهت، ثم قم بتلميعها بقطعة قماش ناعمة للحصول على لمسة نهائية لامعة.

- إحياء الخضروات الذابلة

الطريقة: انقع الخضروات الذابلة في وعاء من الماء المالح لجعلها مقرمشة، وهذا يعمل بشكل جيد مع الخس والكرفس والخضروات الورقية الأخرى.

- حفظ الأعشاب الطازجة

الطريقة: ضع الأعشاب الطازجة مثل الريحان أو الكزبرة في وعاء مع الملح بين كل طبقة، وهذا يساعد في الحفاظ عليها لفترة أطول.

- تنظيف بقع القهوة أو الشاي

الطريقة: امزج الملح مع القليل من الماء لتكوين عجينة، وضعه على الأكواب أو الأواني الملطخة وافركها برفق لإزالة البقع العنيدة.

- صنع غسول للفم في المنزل

الطريقة: امزج الملح بالماء الدافئ وبضع قطرات من الزيت العطري مثل النعناع، واستخدمه كغسول فم منعش لقتل البكتيريا وتنشيط النفس.