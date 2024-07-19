محافظ الجيزة: متابعة دورية لمشروعات قطاع المياه ودعم المناطق المتأثرة

كتبت - مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بملفات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة، وذلك لبحث المشروعات الجارى تنفيذها والتعرف على المشروعات المستقبلية من محطات مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تنفيذها لسد الاحتياجات المتوقعة نتيجة التوسعات العمرانية والزيادات السكانية.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة مراعاة الاحتياجات الاستراتيجية عند التخطيط لأي مشروعات جديدة وإجراء الصيانات الدورية لها لضمان عملها بكفاءة وفاعلية وإعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للتنسيق مع الوزارات المختصة لسرعة البدء فى تنفيذها لخدمة مواطنى المحافظة.

وحرص محافظ الجيزة على الاستماع لعدد من المقترحات والحلول للمشكلات المتعلقة بـ شكاوى المواطنين من ضعف ضغوطات مياه الشرب بعدد من القطاعات نتيجة زيادة الاستهلاك المصاحب لفصل الصيف إلى جانب إهدار المياه نتيجة التعديات على شبكة مياه الشرب، والتى قللت من التأثير الإيجابى الناتج عن افتتاح العديد من مشروعات محطات المياه الجديدة والتوسعات لزيادة الطاقة الخاصة بعدد من المحطات الأخرى، الأمر الذى أضاف مليون م3 لحصة المحافظة، حيث تم رفع الطاقة الإنتاجية من المياه من 2.3 مليون م3 الى 3.3 مليون م3 فى اليوم، وذلك لمجابهة الازمات المتعلقة بضعف وانقطاعات المياه بالمناطق الساخنة.

وناقش الحضور عدد من الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلات بصورة نهائية، واستمع المحافظ لعرض بالمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم رفع مستوى التنسيق للمستوى الوزارى لإسراع وتيرة العمل وحل أية عقبات لسرعة إدخال تلك المشروعات للخدمة.

ولفت أنه وفقًا للمخطط الموضوع من خلال الأجهزة المختصة بشركة مياه الشرب فأنه على مدار الخمس سنوات القادمة سوف يتم تنفيذ عددًا من المشروعات لزيادة الطاقة الانتاجية اليومية وإضافة حوالى 942 ألف م3 من المياه لتلبية كافة الاحتياجات المستقبلية حتى 2030.

وخلال اللقاء، عرضت شركة مياه الشرب بالجيزة موقف الاحتياجات العاجلة لتحسين ضغوطات المياه بعدد من المناطق والتى تضم كفر طهرمس ومنطقة الطوابق وأطراف الشبكات فيها ومناطق المجزر الآلي والإخلاص والأورمان وعددًا من قطاعات بولاق الدكرور وابو رواش وكرداسة وطريق مصر اسكندرية الصحراوى وقرى دهشور ومزغونة وابورجوان بالبدرشين وقرى المساندة والبرغوتى وعزبة التابوت والرقة الغربية وميت القائد بمركز العياط وشرق الرياح الناصرى بمركز منشأة القناطر مع دعم وتحسين كفاءة منظومة مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية لنسب التنفيذ لـ مشروعات محطات المياه الجديدة والتوسعات وذلك لضمان الالتزام بالمواصفات اللازمة وفق أعلى معايير الجودة وانهاء كافة المشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات قائلًا: "مشروعات المياه مينفعش تتأخر لأن ده بيتعلق بالحياه اليومية للمواطنين".

وناقش المحافظ مع الحضور المشروعات الخاصة بخدمات الصرف الصحى ومد المناطق المحرومة بالخطوط المنزلية وخطوط الرفع ومحطات المعالجة، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحى تعد من أساسيات البنية التحتية الواجب توافر خدماتها للمواطنين بمختلف القطاعات.

وكلف محافظ الجيزة الشركة بضرورة تطهير شبكات ومحطات الصرف الصحى بالكامل بصفة دورية واستمرار أعمال احلال وتجديد خطوط الطرد المتهالكة وزيادة الاقطار لاستيعاب التصرفات الواردة للمحطات مع ضرورة رفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة واصلاح الهبوطات والكسر بالفراغات فور حدوثها.

وعرضت الشركة بعض المناطق الساخنة التى من المقرر تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى بها وشملت مناطق ترسا البلد والملإة ومدينة أبو النمرس ومنطقة عمرو بن العاص والشوارع المحيطة به فى الهرم ومدينة النجوم ومنطقة هضبة الاهرام ومنطقة الفضل والكنيسة الطالبية و35 شارع بمنطقتى منشأة البكارى وكفر غطاطى ومنطقة سيدى عبد العزيز بين دائرى الوراق والضبعة وعزبه المفتى والمسابك ببشتيل وطريق الوحدة الصحية والسلايمه والقلقيلة والسلامونى بالوراق وطريق الكوم الاحمر وجزيرة محمد وخلف سنترال صفط اللبن وغربه وبرك الخيام وعزبه العسيلى بكرداسة وحوض الذوات ببولاق والفرية بالبراجيل بأوسيم ورشاح ابو عوض بمنطقة البطران بالهرم، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى لحل مشاكل الصرف بالجيزة بتكلفه 967 مليون جنية من ميزانية الشركة.

وعرضت الشركة موقف محطات المعالجة الجارى تنفيذها وتشمل (ام دينار ووردان وبهرمس والصف والحوامدية ودهشور والعياط وجرزا واطفيح والبرمبل ومسجد موسى والواصلين ومنيل سلطان وعرب ابو عريضة والودى وباجه الشيخ والواحات البحرية وكفر الرفاعى).

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى، وهند عبد الحليم نائبى المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومسئولى ورؤساء ومديرى القطاعات والإدارات والأجهزة المعنية.