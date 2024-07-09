محافظ الجيزة يتفقد مشروع رصف طريق ترعة محمود خليل بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، نسب الإنجاز بمشروع رصف طريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.

جاء ذلك ضمن جولة المحافظ التفقدية، صباح اليوم الأربعاء، على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، لمتابعة مراحل العمل والوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المقرر لها لتحقيق الاستفادة من المشروعات.

ووجه محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، منبهًا بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.