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إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف مربعات سكنية كاملة بمنطقة تل الهوى فى غزة

السبت، 20 يوليو 2024 12:33 م
إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف مربعات سكنية كاملة بمنطقة تل الهوى فى غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف مربعات سكنية كاملة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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