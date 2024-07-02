وزيرة البيئة: تقرير منظمة التعاون الاقتصادى حول النمو الأخضر به قدر كبير من الحياد

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، أن أكثر ما يميزه أنه تقرير يتضمن قدر كبير من الحياد العلمى مرحبا بتوصيات وليس املائيات، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ان له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو ان المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى افتتاح إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر( GGPR Green Growth Policy Review)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، ان التقرير جاء متوافقا واستيراتيجيا معبرا عن الافق المشترك ذا معيار واحد ، مثمنه التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى باعتباره نموذج يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية، واتباع منهجا موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة والمناخ، ومدعوما ببيانات وأرقام موثقة ومرجعيات اصيلة ، تتفق مع مرجعيات وسياسات الحكومة المصرية فى ملف النمو الأخضر.

واشارت وزيرة البيئة، الى انه يأتى هذا التقرير فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى نتيجة ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص ، وبنايات المصريين فى نطاق تتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وصولا لمكانة اقتصادية تستحقها مصر تؤهلها لان تحتل فى السنوات القادمة موقفه متقدما بين اقتصاديات العالم.

