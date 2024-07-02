10 ملامح لتقرير النمو الأخضر فى مصر قبل مناقشته.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

انتهت وزارة البيئة من مناقشة مسودة التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، الخاص بتقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والمزمع إعلانه غدا بحضور وزيرتى البيئة والتخطيط .

1-حددت النسخة النهائية للتقرير ملامح خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.

2-تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، يسير على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمن مختلف القطاعات، وحدد المسارات القطاعية الواضحة.

3-الشق المتعلق بتغير المناخ في تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

4-تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر متسق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.

5-يتناول تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر الى دور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا

6-يشير تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، إلى التحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ.

7- يتناول تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر ، إلى تحدى إمكانية الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم، حيث ان مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في 7 محافظات، ووضعت 7 مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.

8-يضع تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر الاعتبار الى حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وأن تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية.

9- يطرح تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.

10-يوضح تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، الإيجابيات والسلبيات، للمساعدة في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها.