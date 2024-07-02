اليوم.. إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر

كتبت منال العيسوى

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر( GGPR Green Growth Policy Review) بجميع القطاعات فى مصر، الذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، فى احد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة .

ويشمل تقرير النمو الاخضر فى مصر كافة الملامح والسياسات التى انتهجتها مصر خلال الفترة الماضية لتحقيق النمو الاخضر، فى ملف البيئة، ومنها قطاع السياحة الخضراء وقطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.