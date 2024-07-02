اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تعلن إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:30 ص
وزيرة البيئة تعلن إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء، إطلاق  تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر( GGPR Green Growth Policy Review) فى جميع القطاعات فى مصر، الذي يتم  تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى الوزارات والجهات المعنية،

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات إطلاق تقرير النمو الاخضر فى مصر، إن هذا التقرير يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر،  وارتباط وتأثيرها المباشر والغير مباشر بالتنمية الاقتصادية، كما أنه يعكس جهود مصر نحو التحول للأخضر كنوع من الاستجابة.


 







البيئة

الاستثمار الأخضر

التعاون الاقتصادى

الاستثمار البيئي

الاقتصاد الاخضر

البيئي

تقرير سياسات النمو

النمو الأخضر فى مصر

تقرير النمو الأخضر

إطلاق تقرير النمو الأخضر فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة