وزارة الزراعة: ارتفاع إيرادات هيئة التعمير من 1.2 مليار إلى 2 مليار جنيه

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجارى تنفيذها فى الهيئة.

أشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالإسراع فى انهاء اجراءات تقنين الأراضى وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الإسراع فى تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وقال القصير أن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة فى الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادى وطرحها مناطق الاستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.

ووجه القصير بالاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية فى التعامل مع الإسراع فى التحول الرقمى وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، موجهًا بضرورة العمل دائمًا على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.

وأشار القصير إلى جهود الهيئة فى مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية مشيدا بما تحقق فى هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضى وبالتالى يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.

فى نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب قيادات هيئة التعمير باعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم.



ومن ناحيته أكد هانى حجازى رئيس الهيئة على الإسراع بإنهاء الملفات المهمة وفى مقدمتها التقنين وحصر الأراضى ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير.

وأشار "حجازى" إلى أن الهيئة حققت فى العام الماضى فائض قدره 700 مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط 1.2 مليار إلى 2 مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة انهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها.