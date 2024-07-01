اليوم السابع
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لجنة من وزارة الزراعة للاطمئنان على محصول الذرة بالجيزة

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:07 م
لجنة من وزارة الزراعة للاطمئنان على محصول الذرة بالجيزة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن حالة محصول الذرة من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، طبقًا لما أوردته لجنة المتابعة التي تم تكليفها بتفقد حالة الزراعات بمحافظة الجيزة.

تأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والإدارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كل المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.

وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات أعمال مديرية الزراعة بالجيزة فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.  

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس عبدالسلام بغدادى مدير مديريه الزراعه بالجيزة وقيادات المديرية عددًا من حقول محصول الذرة باعتباره أحد الحاصلات الاستراتيجية الهامة، واطمأنت إلى جودة حالته، وعدم وجود أي إصابات حشرية، كما تم المرور أيضا على السمسم ونخيل البلح.

 







وزارة الزراعة

الذرة

الجيزة

السمسم



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