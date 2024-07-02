محافظ بنى سويف يتابع أعمال امتحان طلاب الثانوية العامة فى اللغة الإنجليزية

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، والتي كانت قد بدأت منذ 10 يونيه الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، واستأنفت السبت 22 يونيه الماضي باللغة العربية كأول مادة من المواد الأساسية، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و166طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على سير العملية الامتحانية، والذي أشار إلى متابعته وتواصله مع غرفة عمليات الوزارة "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان ،حيث أدى" اليوم "الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى لكافة الشعب والأقسام.

وحرص وكيل التعليم على التواصل مع مديري إدارات التعليم، من غرفة العمليات، قبل بدء الامتحان والاطمئنان على وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية في الوقت المحدد لها وكذلك متابعة مرحلة تجميع أوراق الإجابة حتى وصولها إلى مقر مركز التوزيع وحتى توصيلها للكنترول ، منوها عن تكليفاته بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز.

كما تم التأكيد على تنبيه على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان باي تليفون أو أجهزة إلكترونية حديثة تساعد على الغش و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش بمختلف أنواعه سواء تقليدي أو اليكتروني.