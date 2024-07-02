لو بتعانى من ارتفاع حمض اليوريك.. نوع من الفاكهة يفيد حالتك

كتبت مروة محمود الياس

نظامك الغذائي يتحكم بشكل كبير في تمتعك بصحة جيدة بشكل عام، وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن حمض البوليك أو حمض اليوريك الذى يعانى البعض من ارتفاعه قد يتسبب نظامك الغذائي إما في زيادته أو في نقصانه.

تابع التقرير أن المرضى بالارتفاع في هذا الحمض، قد يعانون من اضطراب وآلام بالمفاصل ووظائفها، مما يجعلهم أكثر احتياجا لتناول الطعام الصحى الذى يعمل على خفض نسب هذا الحمض وتقليل تكونه وزيادته، فضلا عن أن هذه النوعيات من الطعام جنبهم النوبات المتكررة من مرض النقرس.

وفقا للتقرير فإن الموز أحد أهم أنواع الفاكهة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز البولى، نظرا لأنها تقلل من نسب حمض اليوريك خاصة لمن يتكرر لديهم هذا الارتفاع الضار، فضلا عن أن الموز من أنواع الفاكهة التي تحتوى على القليل جدا من البيورين، وهى نوعيات المركبات التي تؤذى نسب هذا الحمض في الدم وتزيد من ارتفاعه، وبالتالي يعد الموز الغنى بالبوتاسيوم والذى يحتوى على الكثير من الفيتامينات والعناصر أحد أهم أنواع الفاكهة التي يمكن لمريض حمض اليوريك العتماد عليها دون إسراف متعمد، وأيضا مع استشارة المختص .

تابع التقرير موضحا أن هناك مشروبا صحيا كذلك يعزز من صحة مريض النقرس والمفاصل كذلك، ويفيد مرضى ارتفاع حمض اليوريك، ويقلل لديهم نسبته ويحد من ارتفاعه، ومن أبرز هذه المشروبات هو مشروب القهوة المحبب للكثيرين، فعلى الرغم من الكافيين الكثير الذى يحتوى عليه، إلا أن إدخال القهوة في النظام الغذائى بشكل منظم وجيد دون إسراف يفيد وبشدة في خفض حمض اليوريك وبالتالي تقي البعض من الإصابة بالنقرس ونوباته، وفقا للدراسات حسبما ذكر التقرير.