اليوم السابع
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تعرف على أنواع الفاكهة المتوافرة حاليا وأسعارها في الأسواق

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:00 ص
تعرف على أنواع الفاكهة المتوافرة حاليا وأسعارها في الأسواق ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تتنوع الفاكهة الموجودة فى الأسواق خلال هذه الأيام، وفى السياق التالى نرصد أنواع الفواكه وأسعارها فى السوق المصرى وسجل سعر التفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها والتفاح الأصفر 20 و30 جنيها.

وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر "رومي" 10 إلى 14 جنيها وسعر العنب الكرمسن 18 إلى 28 جنيها والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها والتفاح السورى واللبنانى 28 جنيها.

وبلغ سعر البلح السمانى 6 إلى 11 جنيها والبلح الزغلول 13 إلى 17 جنيها والبلح الرملى 10 إلى 12 جنيها والبلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبارحى من 45 إلى 55 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجوافة 5 إلى 8 جنيهات والرمان 7 إلى 17 جنيها والكنتالوب 9 إلى 15 جنيها والكاكا 10 إلى 14 جنيها والتين البرشومى 8 إلى 14 جنيها والبطيخ 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذه الأسعار تعبر عن سوق الجملة.

 

 

 







اسعار الفاكهة

الفاكهة

اسعار الفاكهه

اسعار الفواكه




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