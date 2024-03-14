لمرضى النقرس.. أطعمة ومشروبات تحميك من ارتفاع نسبة حمض اليوريك

كتبت فاطمة ياسر

من الكركديه إلى الموز، يمكنك التحكم في مستويات حمض البوليك المرتفعة لديك عن طريق تناول بعض الأطعمة في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

ارتفاع حمض اليوريك في الدم يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل من النقرس إلى حصوات الكلى، و يتشكل حمض اليوريك في الجسم عندما يقوم الجسم بتكسير البيورينات في الأطعمة والمشروبات.

في حين أن الكلى عادة ما تطرده، إلا أن الكثير منه يمكن أن يبقى في الدم ويسبب حالة تسمى فرط حمض يوريك الدم، و يمكن أن يشكل حمض البوليك الزائد بلورات ويستقر في المفاصل مما يسبب النقرس، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل، فالألم الشديد في المفاصل أثناء الليل، وخاصة إصبع القدم الكبير، هو علامة منبهة لمرض النقرس.

ولا تظهر أي أعراض على ارتفاع حمض البوليك قليلاً ، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم ويسبب الألم وأضرارًا أخرى في الجسم. لا يؤدي فرط حمض يوريك الدم إلى إتلاف المفاصل والعظام والأوتار والأربطة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وأمراض الكبد الدهنية.

يمكن التحكم في ارتفاع حمض البوليك من خلال سلسلة من التغييرات في نمط الحياة مثل تناول المزيد من الماء وإجراء تغييرات معينة في النظام الغذائي عن طريق إضافة بعض المشروبات ومنها: - الكركديه يساعد في إفراز حمض اليوريك عن طريق البول ويمكن أن يكون فعالا في خفض مستويات حمض اليوريك. انقعه في الماء الساخن لمدة 5 دقائق قبل الشرب. يساعد في إفراز حمض اليوريك عن طريق البول ويمكن أن يكون فعالا في خفض مستويات حمض اليوريك. انقعه في الماء الساخن لمدة 5 دقائق قبل الشرب.

-الكرفس

غني بمضادات الأكسدة المختلفة ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، و يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الكرفس أن تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب المرتبط بالنقرس.

-الزنجبيل

شاي الزنجبيل أو طهي الطعام بالزنجبيل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب. قومي بغلي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور، ثم انقعي قطعة قماش فيه ثم ضعيها على المفصل المصاب عندما تبرد. افعل ذلك لمدة 30 دقيقة يوميًا لرؤية التحسن.

- الموز

موزة واحدة يوميا يمكن أن تكون مفيدة في السيطرة على مستويات حمض البوليك. أنها تحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم للأعضاء لتعمل بشكل صحيح. كما أن محتوى الألياف فيه قد يساعد في إزالة حمض اليوريك من الجسم.

-المغنيسيوم

تناول المغنيسيوم باستمرار يمكن أن يساعد في تقليل أعراض حمض البوليك في المستقبل. المكسرات مثل اللوز والكاجو والخضروات مثل السبانخ واليقطين غنية بالمغنيسيوم.