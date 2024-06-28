وزارة الصحة: الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأحمر تقلل نسب الإصابة بالسرطان

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة رسالة هامة حول تناول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأحمر، حيث قالت إنها مهمة فى تقليل نسب الإصابة بالسرطان وتساعد فى تحسين صحة القلب.

الفاكهة الحمراء تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تعمل معًا في الجسم لتقوية جهاز المناعة، حيث إن تناول الفاكهة يوميًا يوفر لجسمك الآثار الوقائية لهذه العناصر الغذائية، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويوصى خبراء التغذية بتناول كوب ونصف إلى كوبين من عصير الفاكهة يوميًا وفقا لما نشره موقع "eatthis"، حيث رصد الفوائد التالية:

1ـ تقلل الفاكهة من الالتهابات:

عادةً ما تكون مركبات المغذيات التي تعطي الفاكهة ألوانها هي مضادات الأكسدة، وهى مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتحتوى جميع الفواكه تقريبًا على مضادات الأكسدة.

2ـ الفاكهة تمنع الأمراض المزمنة:

عندما تقلل الالتهاب الجهازي عن طريق تناول الفاكهة كل يوم، ستجني فوائد مذهلة أخرى في هذه العملية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

3ـ الفاكهة تدعم صحة الأمعاء:



الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية، مما يساعدنا في الحفاظ على أمعاء صحية ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، الألياف الموجودة في الفاكهة تساعدنا أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتجعل عملية الهضم أكثر كفاءة، وتساعد في تكوين بكتيريا جيدة في الأمعاء، وهو أمر ضروري لعملية الهضم السليمة.

4ـ الفاكهة تعزز صحة الجلد:



الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تأخير تلف خلايا الجلد عن طريق تقليل الالتهاب وتوفير الحماية ضد الجذور الحرة، التى قد تسرع من ظهور شيخوخة الجلد عن طريق تكسير الكولاجين في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتفاوت لون البشرة، ولمكافحة هذه المشكلات يوصى باختيار الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة، وفاكهة الكيوي، والفراولة، والبرتقال.