لمرضى الكوليسترول.. ابتعد عن هذه الأطعمة أبرزها اللحوم المصنعة

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع نسبة الكوليسترول من الأمراض المزعجة والتي تتطلب القيام ببعض الأنشطة واتباع العديد من النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقليل التعرض لمضاعفاته الصحية.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "everdayhealth"، أنه يشترط تجنب تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع نسبته بالدم، لأنه في حالة عدم السيطرة علي نسبته يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة المضرة لصحة مرضي الكولسترول والتي يجب تجنبها لأنها تتسبب في التعرض لارتفاع نسبته، ومنها:



-الحليب كامل الدسم:

يحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة والتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولذا عليك تناول الحليب منخفض الدسم.