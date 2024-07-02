رئيس هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين رسالة للعالم أن مصر دولة آمنة ومستقرة

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضي -الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- إن الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية لمهرجان العلمين يؤكد على أن مصر دولة آمنة ومستقرة رغم الظروف المحيطة بها، ورسالة واضحة للسائحين من مختلف دول العالم أن الأوضاع والأمور في مصر تسير بشكل طبيعي.

وأضاف القاضي -خلال تصريحاته الخاصة لـ"اليوم السابع"- أنا إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو فنية وغيرها تخدم وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر وأنها لم تتأثر على المستوى الأمني بالظروف المحيطة خاصة وأن بعض السائحين من مختلف دول العالم لديهم تخوف من السفر لمنطقة الشرق الأوسط بسبب الظروف المحيطة.

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ إلى أن أهمية إقامة مهرجان العلمين تتمثل أيضًا في الترويج للمدينة ذاتها والمشروعات الضخمة التي تشهدها سواء مدينة العلمين أو منطقة الساحل الشمالي بأكملها، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة التي يقيمها المهرجان، وهو ما يسهم ليس فقط في الترويج للسياحة ولكن الترويج لتلك المشروعات والاستثمار في المنطقة وهو ما يربط السائحين بها لزيارتها بشكل مستمر خاصة بعد شراء عقار بها أو غير ذلك.

استكمل عمرو القاضي حديثه بقوله بأن امتداد فعاليات المهرجان خلال فترة الصيف يعطي فرصة للسائحين كذلك في حضور الفعاليات الترفيهية المختلفة وهو ما يمثل دعاية مجانية لمنطقة الساحل الشمالي ولمصر في كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي والعالمي.

وتوقع القاضي بأن تكون النسخة الثانية من المهرجان أكثر نجاحًا وتسهم بشكل أكبر في الترويج للسياحة بمنطقة الساحل الشمالي ومصر بأكملها خاصة مع تراكم الخبرات وإقامته للعام الثاني على التوالي.

وكشف المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، عن العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية، يقدمها كبار النجوم، من بينهم: كاظم الساهر ومحمد منير، كما تشهد فعاليات المهرجان عرض مسرحيات للمرة الأولى في هذه النسخة، وإستحداث مهرجان للطفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.