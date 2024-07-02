تعرف على تفاصيل مشروعات حماية جوانب نهر النيل

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه .

2- تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 متر ، وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، تطوير مرسي عبارة المراغة بطول 100 متر .

3- يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري "الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة " بمحافظة أسوان بطول يصل إلي 400 متر .

4- تم إزالة 83 الف و 475 حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل".

5- تم نهو تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات ، حيث تم إزاله 1280 حاله تعدى .

6- الوزارة بصدد البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

7- تم خلال الشهرين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل.