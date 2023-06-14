‫تقرير: إزالة 80 ألفًا و825 مخالفة على النيل منذ يناير 2015

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع تطوير و حماية نهر النيل أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل بلغت 80 ألفًا و825 مخالفة منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015.

وتعمل أجهزة الوزارة علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

‏‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفًأ، وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه، ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.