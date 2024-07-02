التعليم: 3 حالات غش بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى (703236) طالب وطالبة، حيث أدى الطلاب فى اللغة الإنجليزية (701322) طالب وطالبة، واللغة الفرنسية (1901) طالب وطالبة، واللغة الألمانية (13) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.



وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.