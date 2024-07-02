تداول أسئلة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد بدء اللجنة والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأساسى.



وبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث انطلق الامتحان في التاسعة صباحا وحتى 12 ظهرا، ويتضمن الامتحان 37 سؤالا منها 34 سؤالا اختيار من متعدد، يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وشهدت لجان السير إجراءات تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حيازة الطلاب أى أجهزة إلكترونية.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أكد على أن اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة نموذج أسئلة امتحان الفيزياء أوضحت أن

الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة 30٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و40٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و30٪؜ للمستويات العقلية العليا، و90%؜ من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام، 2021 و2022، و2023، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

ـ وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب، وتم منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 نموذج أ، مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، ومنح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.

- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.