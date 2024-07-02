ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان "الإنجليزى".. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام إحدي لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة الجمرك في الإسكندرية، وتبين ارتياح وفرحة بين طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

من جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب، منهم 17 ألفا و455 طالبا بالشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و105 آلاف و65 طالبا لشعبة الرياضيات وألفين و202 طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف الجهود كافة التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.



وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية، بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات سادس ق علي. ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.



ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية



سعادة علي وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية