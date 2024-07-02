أسباب أخذ حقن الحديد الوريدي وشروطها

كتبت فاطمة ياسر

في بعض الأحيان، يقرر الطبيب المتابع أخذ المريض حقن الحديد الوريدي لعلاج نقص نسبة الحديد في الجسم.ووفقا لتصريح خاص من الدكتورة لبنى عبد الحميد استشاري الباطنة في كلية طب قصر العيني، سنتعرف علي الأمور المرتبطة بحقن الحديد الوريدي وشروط أخذها بشكل صحي.

أوضحت استشاري الباطنة، أن قرار حقن الحديد الوريدي تعد أفضل الخيارات الطبية في حالة معاناة الشخص من نقص مخزون الحديد والأنيميا الحادة، فعندما يصبح الجسم غير قادر على امتصاص الحديد من الأطعمة والعلاجات مثل حبوب الحديد فتكون الحقن هي الحل، لأن الحديد يدخل بشكل مباشر عن طريق الوريد إلى مجري الدم.

وأشارت إلى أن حقن الحديد الوريدية تساعد بشكل كبير في رفع مستويات الحديد في الدم ، و تحسين أعراض نقص الحديد والأنيميا، كما أنها تقلل من فرص نقل الدم.

وأكدت، أن حقن الحديد الوريدي، تعد من الأمور الآمنة ولكنها في بعض الأحيان قد تعرض الشخص إلى التعرض للتعب والقيء فور تلقي الجرعة الموصي بها.

وأخيرا أوضحت استشاري الباطنة، أن هناك بعض الفئات التي ييجب عليهم تلقي حقن الحديد الوريدي، وهم الحامل، والأشخاص الذين يصعب امتصاص الحديد لديهم عن طريق الطعام أو المكملات الغذائية.

