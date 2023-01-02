كل ما تريد معرفته عن القىء المستمر وأسبابه

كتبت نهير عبد النبى

القيء هو عرض وليس حالة له العديد من الأسباب الكامنة المختلفة، قد يكون القيء قصير المدى مثل الذي يسببه دوار الحركة أو التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي ومع ذلك ، في بعض الأحيان لن تعرف بالضبط سبب نوبة القيء.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect يمكن أن تؤدي الأسباب الأخرى إلى القيء المتكرر أو المستمر، حيث يعرف الأطباء نوبة القيء المنعزلة المفاجئة بأنها "حادة" يعرف نمط القيء المستمر أو المتكرر باسم "المزمن" وعادة ما يتم تصنيف الأسباب الكامنة وراء القيء إلى أسباب حادة أو مزمنة.

- التهاب المعدة والأمعاء

تعد عدوى الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والأمعاء، أحد أكثر أسباب الغثيان والقيء المفاجئ شيوعًا و غالبًا ما يحدث بسبب فيروس، مثل نوروفيروس أو فيروس الروتا ومع ذلك، قد يكون سببها بكتيريا، مثل السالمونيلا أو الشيغيلا أو العطيفة، حيث ترتبط بـ"التسمم الغذائي". ويعرف هذا بوجود خلل في المعدة وغالبًا ما يصاحب الإسهال وآلام البطن الأعراض.

- تسمم غذائي

يمكن لبعض البكتيريا أن تسبب التسمم الغذائي بسبب السموم (السموم) التي تفرزها في الطعام الذي لا يتم تخزينه بشكل صحيح. ومن الأمثلة على ذلك العصيات الشمعية والمكورات العنقودية الذهبية، يمكن تدمير البكتيريا نفسها عن طريق الطهي أو إعادة التسخين ، لكن سمومها ستبقى تبدأ الأعراض بسرعة - بعد 30 دقيقة إلى 6 ساعات من تناول الطعام.

- دوار الحركة

يعد دوار الحركة أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين ، ولكن يمكن أن يكون سببًا للتقيؤ عند البالغين وقد يسبب أيضًا شحوبًا وتعرقًا باردًا.

- بعد الجراحة

يعاني ثلث البالغين على الأقل من الغثيان والقيء بعد الجراحة ، وهو ما يعرف بالغثيان والقيء بعد الجراحة يمكن إعطاء الأدوية المضادة للقيء لعلاج أو منع هذا.

-انسداد الجهاز الهضمي

سيؤدي انسداد الجهاز الهضمي إلى القيء وغالبًا ما يبدأ بدون غثيان اعتمادًا على مكان الانسداد ، قد تتقيأ مادة صفراء أو الطعام المهضوم جزئيًا، اطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا كنت تعاني من أعراض الانسداد.

-التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية الغثيان والقيء، عادة ما يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا خفيفًا يبدأ حول السرة، ينتقل الألم عادة إلى أسفل يمين البطن حيث يشعر بألم حاد الأعراض الأخرى التي يمكن الشعور بها هي فقدان الشهية أو الحمى أو القشعريرة.

إذا تركت الزائدة الدودية دون علاج ، يمكن أن تنتفخ وتصاب بالعدوى ، ثم تنفجر عادة ما تكون الجراحة العاجلة هي علاج التهاب الزائدة الدودية.

- التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس وعادة ما يسبب آلام في البطن وقيء وحمى. يمكن أن تكون شديدة جدًا ، بل قد تهدد الحياة.

- ضغط مرتفع داخل الجمجمة

يعد الضغط المرتفع في الجمجمة حالة طبية طارئة ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء يمكن أن يكون ارتفاع الضغط داخل الجمجمة ناتجًا عن إصابة في الرأس أو التهاب السحايا أو ورم قد يكون القيء أسوأ في الصباح وقد يكون مقذوفًا.

- التهاب السحايا

يمكن أن تحدث أعراض التهاب السحايا فجأة ، وتشمل القيء والحمى والصداع وتيبس الرقبة والألم عند النظر إلى الأضواء الساطعة (رهاب الضوء) وأحيانًا طفح جلدي أحمر أو أرجواني لا يختفي عند الضغط عليه برفق.

- كورونا

يمكن أن يكون الغثيان والإسهال والقيء من اعراض كورونا، و قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بكورونا من أعراض الجهاز الهضمي فقط - مع عدم وجود أعراض تنفسية أثناء مرضهم. في حالات أخرى ، قد تحدث أعراض الجهاز الهضمي قبل ظهور أي أعراض تنفسية.

- الحامض الكيتوني السكري

يمكن أن يكون القيء من أعراض الحماض الكيتوني السكري ، حيث لا يوجد ما يكفي من الأنسولين للجسم لتفكيك السكر. هذه حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة.

- الأدوية

يمكن أن يكون القيء من الآثار الجانبية لبعض الأدوية. من أمثلة الأدوية التي يمكن أن تسبب القيء مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، والعلاج ببدائل النيكوتين، ومضادات عدم انتظام ضربات القلب

- أدوية العلاج الكيميائي

يمكن أن يكون الغثيان والقيء من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، تبدأ هذه الأعراض عادة بعد ساعات قليلة من العلاج.

- العلاجات الإشعاعية

يمكن أن يكون الغثيان أو القيء من الآثار الجانبية للعلاج الإشعاع إذا كنت تعاني من الغثيان أو القيء بعد العلاج ، أخبر أخصائي علاج الأورام بالإشعاع أو الممرضة قد يكونوا قادرين على إعطائك أدوية مضادة للقىء لوقف الأعراض.

- فيتامينات

يمكن أن تسبب الجرعات العالية من الفيتامينات القيء ، لذا تذكر أن تخبر طبيبك بكل ما تتناوله ، بما في ذلك الأعشاب والفيتامينات والأدوية التكميلية الأخرى.

- حمل

غثيان الصباح شائع أثناء الحمل المبكر إنه يشمل الغثيان والقيء في أي وقت من اليوم ، ولكن غالبًا في الصباح عادة ، تتحسن الأعراض بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل التقيؤ الحملي حالة غير شائعة تسبب القيء الشديد والمستمر لدى النساء الحوامل ، مما يؤدي إلى الجفاف ، وتشوهات الكهارل وفقدان الوزن.

- صداع نصفي

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة في مرحلة الصداع من الصداع النصفي ، بعد الهالة إن وجدت.

- حساسية الطعام

يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية أعراضًا هضمية مستمرة بما في ذلك القيء والإسهال والإمساك وانتفاخ البطن (إخراج الريح) والانتفاخ إذا ظهرت عليك أعراض بعد فترة وجيزة من تناول الطعام .