كل ما تريد معرفته عن أنيميا نقص الحديد

كتبت فاطمة خليل

السبب الأكثر شيوعًا للأنيميا في جميع أنحاء العالم هو نقص الحديد، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين وهو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين وتزيل ثاني أكسيد الكربون (أحد منتجات النفايات) من الجسم، و يتم تخزين الحديد في الغالب في الهيموجلوبين في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات حول أنيميا نقص الحديد من الأعراض والأسباب والعلاج، بحسب موقع " hopkinsmedicine".

س: ما الذي يسبب أنيميا نقص الحديد؟



قد تحدث أنيميا نقص الحديد بسبب:

-الحميات الغذائية منخفضة الحديد يتم الحصول على الحديد من الأطعمة في نظامنا الغذائي ومع ذلك ، يتم امتصاص 1 مجم فقط من الحديد لكل 10 إلى 20 مجم من الحديد يتم تناولها.

قد يعاني الشخص غير القادر على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحديد من درجة ما من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-تغييرات الجسم يلزم زيادة الحاجة إلى الحديد وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء عندما يمر الجسم بتغييرات ، مثل طفرات النمو لدى الأطفال والمراهقين، أو أثناء الحمل والرضاعة.

-تشوهات الجهاز الهضمي. يعد سوء امتصاص الحديد أمرًا شائعًا بعد بعض أشكال جراحات الجهاز الهضمي. يتم امتصاص معظم الحديد الذي تتناوله الأطعمة في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. أي شذوذ في الجهاز الهضمي (GI) يمكن أن يغير امتصاص الحديد ويؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. ستعمل الجراحة أو الأدوية التي توقف إنتاج حمض المعدة أيضًا على تقليل امتصاص الحديد.

-فقدان الدم يمكن أن يتسبب فقدان الدم في انخفاض مستوى الحديد ويؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد تشمل مصادر فقدان الدم نزيف الجهاز الهضمي أو نزيف الدورة الشهرية أو الإصابة.

س: ما هي أعراض أنيميا نقص الحديد؟



فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. مع ذلك، كل فرد قد يختبر الاعراض بشكل مختلف قد تشمل الأعراض:

-شحوب غير طبيعي أو قلة لون الجلد

-التهيج

-قلة الطاقة أو التعب بسهولة (التعب)

-زيادة معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

-التهاب أو تورم اللسان

-تضخم الطحال

-الرغبة في تناول مواد غريبة مثل الأتربة أو الجليد (مرض يسمى بيكا)

-قد تشبه أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أمراض الدم الأخرى أو المشاكل الطبية. دائما استشر طبيبك لتشخيص حالتك.

س: ما طرق علاج أنيميا نقص الحديد ؟



سيحدد طبيبك العلاج الخاص لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد بناءً على:

-عمرك وصحتك العامة وتاريخك الطبي

-مدى فقر الدم

-سبب فقر الدم

-تحملك لأدوية أو إجراءات أو علاجات محددة

قد يشمل العلاج:

-النظام الغذائي الغني بالحديد يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالحديد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تشمل المصادر الجيدة للحديد ما يلي:

-اللحوم ، مثل لحم البقر ولحم الضأن والكبد ولحوم الأعضاء الأخرى

-الدواجن مثل الدجاج والبط والديك الرومي (خاصة اللحوم الداكنة) والكبد

-الأسماك ، مثل المحار ، بما في ذلك بلح البحر والمحار والسردين والأنشوجة

-الخضروات الورقية من عائلة الملفوف ، مثل البروكلي ، واللفت ، والكرنب

-البقوليات ، مثل الفاصوليا والبازلاء الخضراء ؛ الفاصوليا الجافة والبازلاء

-خبز القمح الكامل

-الخبز الأبيض المدعم بالحديد والمعكرونة والأرز والحبوب

مكملات الحديد يمكن تناول مكملات الحديد على مدى عدة أشهر لزيادة مستويات الحديد في الدم.