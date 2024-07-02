اليوم السابع
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آلام الولادة تداهم طالبة ثانوى عام بلجنة الامتحانات فى الفيوم

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:38 م
آلام الولادة تداهم طالبة ثانوى عام بلجنة الامتحانات فى الفيوم إسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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داهمت آلام الولادة طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الفيوم، أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، بإحدى لجان مركز طامية، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بـ محافظة الفيوم تلقت بلاغا بوجود طالبة تعاني آلام حادة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وعلى الفورانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعى ياسمين ع ف 19 سنة باللجنة رقم 766 ، وتعانى أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 







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