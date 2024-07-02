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وزارة التعليم: ضبط المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 10:15 ص
وزارة التعليم: ضبط المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية طلاب الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال قيامه بـ الغش الإلكترونى، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.







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