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إصابة طالبة بتشنحات عصبية بإحدى لجان الثانوية العامة بالفيوم

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 11:59 ص
إصابة طالبة بتشنحات عصبية بإحدى لجان الثانوية العامة بالفيوم إسعاف- أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيبت طالبة بتشنحات عصبية أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها، ورفضت النقل للمستشفي لاستكمال الامتحان.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة لحالة إغماء وتشنجات عصبية أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة بإحدي اللجان داخل مدرسة الثانوية بنات بمدينة الفيوم، وعلي الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف والانتقال لمكان البلاغ وتم عمل الإسعافات اللازمة الطالبة وقياس العلامات الحيوية لها، وبعد إقاقتها رفضت النقل للمستشفي، ورفضت النقل للمستشفي لتتمكن من تأدية امتحانها.







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