وفاة مراقب امتحانات ثانوية بالشرقية بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية

الشرقية- فتحية الديب

توفى مراقب امتحانات الثانوية العامة، في لجنة مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بحافظة الشرقية، اليوم؛ بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء ذهابه في الطريق إلى اللجنة، حيث تم نقله المستشفى وفارق الحياة.

كان مستشفى خاص بمدينة الزقازيق استقبل تامر أبو خليل، 54 عاما، مقيم ببندر منيا القمح، مراقب امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحانات المنعقدة في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، مصابا بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفى فور وصوله.

وتبين أنه أثناء ذهاب الراحل إلى عمله لأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة بلجنة الامتحانات المنعقدة في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، أصيب فجأة بهبوط حاد في الدورة الدموية ليتم نقله بواسطة زملائه إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة فور وصوله متأثرا بإصابته.

وادى اليوم الثلاثاء 2 يوليو الجارى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يتضمن 37 سؤالا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، مضيفة أن المادة من 50 درجة، بينما درجة النجاح هي 25 درجة، مضيفة أن الأسئلة ستكون وفق المواصفة الفنية وتراعى المستويات المعرفية للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة كما أن هناك أسئلة مخصصة للطالب التميز.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية كما أدى الطلاب السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم و الاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.