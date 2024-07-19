مطار يابانى يجرب مركبة بدون سائق لجر حاويات الشحن للتغلب على نقص العمالة

كتب محمد تهامى زكى

أجرى مطار هانيدا في العاصمة اليابانية طوكيو تجاربه على مركبة ذاتية القيادة "بدون سائق" لسحب حاويات الشحن، في محاولة منها للتغلب على نقص العمالة مع ارتفاع عدد السياح الذين يسافرون إلى اليابان.



ووفقا لتقرير نشره موقع The Japan Times فإن الشركتان المطورتان وهي خطوط طيران شركة نيبون إيرويز الجوية وتويوتا اندستريز، في بيان، إن المركبة في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً يمكنها سحب ما يصل إلى 13 طناً من الحاويات، كما يمكنها سحب ما يصل إلى 6 حاويات في وقت واحد، والتنقل بين الطائرات ومباني المطار على مسافة حوالي 2 كيلومتر بدون وجود سائق في الكابينة.

وأشار الموقع الياباني، إلى أن المركبة من المستوى الرابع والتي تعني أنها لا تتطلب تفاعلًا بشريًا في إعدادات معينة على الرغم من أن السائق البشري لا يزال بإمكانه طلب التحكم قيد التشغيل منذ الأول من يوليو.



وتعد التجربة هي الأولى من نوعها في مطار ياباني، جزءا من الجهود التي تدعمها الحكومة لتطوير صناعة النقل الجوي وتهدف الشركات إلى جعل المركبة جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية العام المقبل.



وفي مكان آخر، يزعم مطار كانساي الدولي، الذي يخدم أوساكا، أنه لم يفقد حقيبة واحدة على الإطلاق، لكن البلاد تواجه تحديات كبرى في سعيها إلى مضاعفة أعداد السياح إلى 60 مليونا بحلول عام 2030.



وتعاني البلاد التي تشهد شيخوخة سكانية سريعة من ثاني أكبر عدد من كبار السن في العالم، كما تعاني العديد من القطاعات في رابع أكبر اقتصاد في العالم من نقص العمال.



وتشير التقارير إلى أن مطارات البلاد شهدت هذا العام بالفعل مشاكل في إمدادات وقود الطائرات مما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى تشكيل فريق عمل وتم تنفيذ تجارب المركبات ذاتية القيادة في أماكن أخرى في اليابان، حيث سمحت الحكومة للمركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع على الطرق العامة منذ العام الماضي.