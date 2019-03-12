شركة طيران يابانية: لا نخطط لتعليق طلب شراء طائرات من طراز طائرة أثيوبيا

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أعلن متحدث باسم شركة الطيران اليابانية "أول نيبون ايرويز" اليوم /الثلاثاء/ أن الشركة لا تفكر حتى الآن فى تعليق طلب شراء 30 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8 " ، وهو نفس طراز طائرة الركاب التى تحطمت أمس الأول الأحد فى إثيوبيا.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عن المتحدث قوله : "نسمع أن الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات، وفى هذه المرحلة، لا يوجد شىء جديد من أجل الإعلان عن مثل هذا التعليق" .. مضيفا : "إن شركة الطيران اليابانية لا تمتلك هذا الطراز حاليا".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لم تصدر إرشادات أو تعليمات جديدة ، فيما أكدت الشركة المصنعة للطائرة فى بيان لها أن هذا الطراز من الطائرات آمن تماما. ويأتى هذا بعد أن لقى 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية صباح أمس الأول الأحد ؛ بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا في طريقها إلى مطار نيروبي.