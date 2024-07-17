اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يوليو 2024 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليابان يعتذر لضحايا التعقيم القسرى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:13 م
رئيس وزراء اليابان يعتذر لضحايا التعقيم القسرى كيشيدا
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتذر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، لضحايا قانون تحسين النسل الذى عفا عليه الزمن والذى أدى إلى التعقيم القسرى لآلاف الأشخاص فى الأرخبيل اليابانى بين عامى 1948 و1996.

وقضت المحكمة العليا اليابانية أوائل الشهر الجاري بأن هذا القانون غير دستوري، وأنه لا يمكن تطبيق فترة التقادم لمدة 20 عاما على مطالبات الضحايا بالتعويض، وهو ما يشكل انتصارا كبيرا لهم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وقال كيشيدا في طوكيو "إن مسئولية الحكومة في تنفيذ قانون تحسين النسل هذا ثقيلة للغاية".. وقال وهو ينحني أمام مجموعة من الضحايا "أعرب عن خالص اعتذاري نيابة عن الحكومة".. وسيتم دفع تعويضات مالية جديدة.

يذكر أنه تم تعقيم حوالي 16 ألفا و500 شخص بالقوة بموجب هذا القانون.
 







اليابان

قانون تحسين النسل

التعقيم القسرى

ضحايا التعقيم القسرى

اخبار اليابان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة