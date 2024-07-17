رئيس وزراء اليابان يعتذر لضحايا التعقيم القسرى

طوكيو (أ ش أ)

اعتذر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، لضحايا قانون تحسين النسل الذى عفا عليه الزمن والذى أدى إلى التعقيم القسرى لآلاف الأشخاص فى الأرخبيل اليابانى بين عامى 1948 و1996.

وقضت المحكمة العليا اليابانية أوائل الشهر الجاري بأن هذا القانون غير دستوري، وأنه لا يمكن تطبيق فترة التقادم لمدة 20 عاما على مطالبات الضحايا بالتعويض، وهو ما يشكل انتصارا كبيرا لهم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وقال كيشيدا في طوكيو "إن مسئولية الحكومة في تنفيذ قانون تحسين النسل هذا ثقيلة للغاية".. وقال وهو ينحني أمام مجموعة من الضحايا "أعرب عن خالص اعتذاري نيابة عن الحكومة".. وسيتم دفع تعويضات مالية جديدة.

يذكر أنه تم تعقيم حوالي 16 ألفا و500 شخص بالقوة بموجب هذا القانون.

