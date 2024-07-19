محافظ المنوفية: محو أمية 67 ألف مواطن بالمحافظة خلال عام

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، مشيدا بجهود فرع هيئة تعليم الكبار بالمنوفية والتنسيق الدائم لتقديم الخدمات للمواطنين ، بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بحياة الإنسان المصري واستغلال كافة الإمكانيات في إنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار لإعلان " مصر بلا أمية " ونشر الوعى بين كافة أطياف المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الشأن ، أكدت سحر سويلم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار أن فرع الهيئة بالمحافظة حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية بدورة ابريل 2024 بنسبة 198% ، وبلغ عدد المتحررين من الامية 67 ألف و29 متحرر من مستهدف 32 ألف 670 أمي بنسبة نجاح 205% في العام المالي 2023/ 2024 ، مثمنه دور محافظ المنوفية على الدعم المتواصل للفرع وجعل قضية الامية على رأس أولوياته مما كان له عظيم الاثر في تحقيق نتائج متميزة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية.



من جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أهمية دور الهيئة العامة لتعليم الكبار في رفع الوعى والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية وفقا لرؤية الدولة البناءة كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات.



