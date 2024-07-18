محافظ المنوفية: التنسيق لاختيار عدد من قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة كأولوية أولى

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لبحث جهود المحافظة في إنهاء إجراءات موقف تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى بنطاق المراكز والمدن، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، والمهندسة إيمان الشامي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس علاء سويلم مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة بصدد تحديث الأحوزة العمرانية للقرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاختيار مجموعة من القرى ضمن مراكز المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقويسنا ومنوف والباجور كأولوية أولى نظراً للضغط العمرانى عليها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود ووضع مقترح لدراسة إضافة قرى أخرى من الأكثر نمواً سكانياً ضمن باقي مراكز المحافظة، والتنسيق المتواصل مع الهيئة لإضافة قرى أخرى ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار تلبية شكاوى المواطنين ووضع حلول لها للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

فيما تناول الاجتماع عرض مشروع تحديث الأحوزة العمرانية بمدينتي أشمون وبركة السبع ، حيث سيتم إعداد مقترح من قبل المحافظة وإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمراني للدراسة واتخاذ اللازم في هذا الشأن للإسهام في توفير بيئة عمرانية منظمة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما وجه محافظ المنوفية على ضرورة وضع مقترحات وحلول جذرية قابلة للتنفيذ للمدن التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً وضغط عمراني بنطاق المحافظة لعرضها على اللجنة قبل البت فيها وفقاً لطلبات ورغبات المواطنين، ولفت المحافظ إلى أن مشروع تحديث الأحوزة العمرانية يساهم فى التصدي لظواهر التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من الزحف العمراني الغير منتظم.



وأكد محافظ المنوفية حرصه التام على التعاون المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإنجاز مستهدفات المحافظة من مشروع تحديث الأحوزة العمرانية والذى يقع على راس أولويات منظومة العمل كونه ملف هام وحيوى يتعلق بمصلحة المواطن المنوفى.