شركة مياه الشرب بالجيزة توضح أسباب انقطاع المياه بحدائق الأهرام

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع إمدادات المياه عن حدائق الأهرام بالكامل، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن مآخذ محطة مياه أكتوبر الجديدة بالعياط يوم أمس 4.30 عصرًا، وقد أدى هذا الانقطاع إلى توقف محطة أكتوبر الجديدة المغذية لرافع هضبة الأهرام، ولتخفيف تأثير هذا الانقطاع، قامت الشركة بضخ المياه المتاحة بالخزان.

وأضافت الشركة أنها قامت بالتنسيق مع جهاز أكتوبر لرفع ضغوط المياه الواردة لهضبة الأهرام بكميات مناسبة لملء الشبكات والخزان.

وذكرت أن ضغوط المياه الواردة إلى رافع مياه هضبة الأهرام قد انتظمت وأنه تم البدء بضخ المياه في الشبكات منذ 5 ساعات، ومن المتوقع أن تصل المياه تدريجيًا إلى المواطنين في الساعات القادمة.

واعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.

يُذكر أن عددًا من أهالي منطقة حدائق الأهرام اشتكى من انقطاع المياه، مما تسبب في تعطل أعمالهم على مدار اليوم، خاصة في ظل الاحتياج الشديد لها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ووصلت المياه إلى معظم النقاط بمنطقة حدائق الأهرام، باستثناء بعض المناطق المرتفعة في طريقها للعودة والانتظام بها.