النظافة ووسائل النقل أبرزها.. أهالى الصف يطالبون محافظ الجيزة بزيارتهم وحل مشاكلهم

كتبت – مرام محمد

وضع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برنامجًا زمنيًا للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، للإشراف على المشروعات الجارى تنفيذها والتواصل مع المواطنين والوقوف على المشكلات وحلها والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ تفقد منذ توليه منصب محافظ الجيزة، عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، شملت أحياء الدقي، والهرم، والوراق، وإمبابة، ومراكز ومدن أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والبدرشين، تفقد خلالها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها واستمع عن قرب لاحتياجات المواطنين ومشاكلهم.

وفي هذا الإطار، طالب أهالي مركز ومدينة الصف، محافظ الجيزة، بزيارة للمركز وقراه البالغة 34 قرية، لرؤية المشاكل التي يتعرض لها المركز وسماع شكاوى مواطنيه، إذ طالب ياسر الخضري، أحد أهالي المركز، المحافظ بزيارة الصف بحيث يدخل المركز من البوابة الرئيسية له من شمال المركز بداية من قرية عرب أبو ساعد والسير بالطريق 21 الزراعي الرئيسي أمام القرى الواقعة على جانبي الطريق حتى الوصول إلى قرية الديسمي جنوب المركز، ليرى بنفسه كم المعاناة التي يعانيها أبناء المركز من الطرق وما به من مرتفعات ومنخفضات وما به من سحابة ترابية كبيرة تسببت لأهالي المركز بأمراض صدرية كثيرة.

ومن جانبه، قال هاني الجندي، أحد أهالي مركز الصف، إن مستشفى الصف المركزي بها نقص حاد في الأدوات والأطباء والخدمات من أشعة وغيرها في كثير من الأحيان، إضافة لنقص وحدات الغسيل الكلوي بها، كما أن أغلب الأفران تقدم خبزًا صغيرًا في الحجم ومخالف للأوزان الرسمية، كما أن المركز لا يوجد به مواصلات عامة وهناك مشاحنات ومشاجرات شبه يوميًا على موقف الصف واستغلال سائقي الميكروباص لأهالي الصف برفع الأجرة عليهم وتحميلهم أربعات في الكرسي الواحد نتيجة عدم وجود مواصلات عامة حكومية أسوة ببقية المراكز.

وأضاف محمود قاسم، أنه لا يوجد مشروع لجمع القمامة من القرى بالمركز وإن كان موجودًا على الورق فقط بدون تنفيذ، كما أنه لا يوجد مكان عام بكل قرية مخصص لإلقاء القمامة به لتقوم المحليات بتحميلها فيما بعد والتخلص منها، ما يضطر الأهالي بإلقاء القمامة في الترع ما يتسبب في مشكلة بيئية وسد الترع وضعف وصول المياه لري الأراضي الزراعية.

شوط كبير قطعته الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، سواء في الصحة أو التعليم أو البنية التحتية، وتنتظر المحافظ الجديد سلسلة من التحديات، والملفات التي بحاجة إلى مواصلة العمل بها لاستكمال مسيرة العمل وتحقيق آمال وطموحات المواطنين.

ولدى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجديد، الكثير من المهام والتحديات لتحقيق طموحات المواطنين وإيجاد حلول للمشكلات التي تهمهم وترتبط بحياتهم بشكل مباشر، وأهمها الاهتمام بالبنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي وملفات النظافة والإشغالات ومخالفات البناء.