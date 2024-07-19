عطل مايكروسوفت يضرب البورصات الكبرى.. واستمرار الارتباك بالمطارات العالمية

وكالات الأنباء

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، فى ظل تعرض عدد من البورصات لخلل تقنى، وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

ويأتي التراجع بافتتاح الأسواق الأوروبية في ظل مشكلة تقنية عالمية فى الإنترنت تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وتعرض عدد من البورصات لخلل تقنى، وهبطت أسهم مايكروسوفت وCrowdstrike في التداولات الأوروبية.

وتسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في شل مطارات وشركات للطيران وللاتصالات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى توقف مؤشرات بورصات بعدة مدن، أبرزها لندن وسنغافورة، بسبب انقطاع الإنترنت .

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".