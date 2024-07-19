اليوم السابع
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عطل مايكروسوفت يضرب البورصات الكبرى.. واستمرار الارتباك بالمطارات العالمية

الجمعة، 19 يوليو 2024 11:32 ص
عطل مايكروسوفت يضرب البورصات الكبرى.. واستمرار الارتباك بالمطارات العالمية بورصة لندن ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، فى ظل تعرض عدد من البورصات لخلل تقنى، وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

ويأتي التراجع بافتتاح الأسواق الأوروبية في ظل مشكلة تقنية عالمية فى الإنترنت تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وتعرض عدد من البورصات لخلل تقنى، وهبطت أسهم مايكروسوفت وCrowdstrike في التداولات الأوروبية.

وتسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في شل مطارات وشركات للطيران وللاتصالات ووسائل إعلام، بالإضافة إلى توقف مؤشرات بورصات بعدة مدن، أبرزها لندن وسنغافورة، بسبب انقطاع الإنترنت .

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تقنية.

وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".







تعطل المطارات

عطل المطارات

رحلات جوية

تعطل الرحلات الجوية

مطار لندن

مطار أمستردام

مايكروسوفت

تعطل مايكروسوفت

Microsoft

الامن السيبرانى

لندن

بريطانيا

برلين

اختراق مايكروسوفت




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